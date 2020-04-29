КАД полностью перекроют на сутки в Санкт-Петербурге

29 Апр 2020 2020-04-29T17:01:06+03:00

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В Санкт-Петербурге снова перекроют движение на Кольцевой автодороге. Как стало известно в среду, 29 апреля, с 1 по 2 мая 2020 года ограничения будут действовать на развязке КАД с проспектом Энгельса. На сутки полностью закроют два съезда.

- В период с 08:00 1 мая до 08:00 2 мая 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд по направлению из Ленинградской области, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург, на проспект Энгельса - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, на сутки полностью будут перекрыты съезды № 4 и № 9. Это связано с ремонтными работами. На данных участках будут реконструировать верхний слой дорожного покрытия.

Напомним, что с 28 апреля по 3 мая 2020 года перекрыта полоса движения на внутреннем кольце КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД.

ИСТОЧНИК KP.RU