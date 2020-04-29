2020-04-29T17:01:06+03:00
Общество

КАД полностью перекроют на сутки в Санкт-Петербурге

Ограничения коснутся двух съездов на развязке с проспектом Энгельса
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съездаНа развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съездаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге снова перекроют движение на Кольцевой автодороге. Как стало известно в среду, 29 апреля, с 1 по 2 мая 2020 года ограничения будут действовать на развязке КАД с проспектом Энгельса. На сутки полностью закроют два съезда.

- В период с 08:00 1 мая до 08:00 2 мая 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд по направлению из Ленинградской области, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург, на проспект Энгельса - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, на сутки полностью будут перекрыты съезды № 4 и № 9. Это связано с ремонтными работами. На данных участках будут реконструировать верхний слой дорожного покрытия.

Напомним, что с 28 апреля по 3 мая 2020 года перекрыта полоса движения на внутреннем кольце КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 150 человек прилетят из Италии и Шри-Ланки в Санкт-Петербург 29 апреля 2020 года
Волонтеры доставят Георгиевские ленточки жителям Санкт-Петербурга
Более 100 пожаров предотвратили в Ленинградской области с помощью беспилотников
Плановые профилактические медосмотры возобновили в Санкт-Петербурге с 28 апреля 2020 года
Иногородние студенты Лесотехнического университета получат продуктовые наборы
Еще 2 человека умерли от коронавируса в Ленинградкой области 29 апреля 2020 года
В майские праздники продукты дачникам будут доставлять волонтеры
«Коронавирус» уничтожили в Ленинградской области
КАД полностью перекроют на сутки в Санкт-Петербурге
Суд отклонил коллективный иск об отмене карантина в Петербурге
Ночное метро и автобусы отменили в Санкт-Петербурге в 2020 году
РЖД опубликовало график движения «Ласточек» из Петербурга на майские праздники
В РГПУ имени Герцена намерены выпускать фирменные защитные маски
Петербургский завод Nissan уволит четверть персонала
Пискаревское кладбище готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Тарифы на мусор снизятся с мая 2020 года в Ленинградской области
В Ленобласти приняли поправки в законы о городах воинской славы и соцобслуживании ветеранов
Власти Ленобласти помогут 15-летней девочке, у которой в огне погибла вся семья
Май 2020 года начнется с тумана в Санкт-Петербурге
Еще 9 категорий медработников получат выплаты в Санкт-Петербурге
Стал известен график «Сапсанов» Петербург - Москва на майские праздники
Пулково вошел в десятку самых удобных аэропортов России
Неиспользованные проездные билеты во время самоизоляции восстановят в Санкт-Петербурге
Названа возможная причина пожара в Выборге, где погибла многодетная семья
Запрет на посещение храмов в Санкт-Петербурге продлен из-за коронавируса
Комздрав рассказал о еще двух умерших от коронавируса петербуржцах
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года составило 29 человек: скончались еще двое
Пандусы для инвалидов и колясок установили на набережных Невы