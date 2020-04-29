В майские праздники продукты дачникам будут доставлять волонтеры

29 Апр 2020 2020-04-29T17:13:34+03:00

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В этом году на майские праздники в Ленинградской области ждут большого наплыва дачников. Ведь из-за коронавируса им больше некуда поехать отдыхать на долгие выходные. Тем, кто отправится на свой участок из Петербурга, настоятельно рекомендуют сразу закупиться всеми необходимыми продуктами. Однако если запасов не хватит, в садоводствах будут работать магазины.

- В них можно будет купить продукты и товары первой необходимости. Обычно эти магазины открываются с началом сезона – в мае и заканчивают работу в октябре. Мы попросили владельцев в этом году открыться пораньше, чтобы подстраховать наших жителей, - отмечает начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях.

Кроме того, в некоторых дачных массивах работают волонтеры, которые смогут при необходимости привезти продукты. Связаться с ними поможет администрация садоводства. Также у тех, чья дача располагается неподалеку от города, есть возможность заказать продукты в сетевых магазинах.

По любым вопросам Управление по развитию садоводства и огородничества рекомендует петербуржцам обращаться по телефону горячей линии – 8-812-417-38-40. Все праздники на этом номере будут дежурить операторы, готовые ответит ьна любые вопросы дачников.

ИСТОЧНИК KP.RU