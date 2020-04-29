2020-04-29T17:11:31+03:00
Общество

«Коронавирус» уничтожили в Ленинградской области

На трассе в Гатчинском районе срезали асфальт с надписью «COVID-19» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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"Коронавирус" уничтожили на дороге Ленинградской области"Коронавирус" уничтожили на дороге Ленинградской областиФото: принтскрин видео.
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В Ленинградской области уничтожили «коронавирус». Правда, пока только символически. В среду, 29 апреля 2020 года, при ремонте участка региональной трассы Мины — Новинка в Гатчинском районе Ленобласти острые зубья дорожной фрезы убрали изношенный слой асфальта c надписью «COVID-19». Как объяснили дорожники – это символический жест с пожеланием скорейшей победы врачам над коронавирусной инфекцией.

- Чтобы эта зараза быстрее исчезла, а мир смог вернуться к нормальной жизни, — прокомментировали в заказчике ремонтных работ ГКУ «Ленавтодор».

Ремонт 10 километрового участка дороги от деревни Мины до деревни Клетно предусматривает укладку двух слоев нового полотна, укрепление обочины и установку новых знаков.

В дорожном комитете Ленобласти напомнили, что дорожно-строительные компании относятся к непрерывно действующим организациям. Масштабный ремонт ведется сейчас больше чем на десяти объектах по всему 47 региону. На ряде дорог, как например на Дороге жизни во Всеволожском районе, обновление полотна уже практически завершено.

В Ленинградской области уничтожили "коронавирус".Видео: Дорожный комитет Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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