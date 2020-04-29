Еще 2 человека умерли от коронавируса в Ленинградкой области 29 апреля 2020 года
В Ленинградской области увеличилось число умерших от коронавируса. Так, в среду, 29 апреля 2020 года, стало известно о том, что еще два человека скончались от этой болезни. На данный момент, с начала пандемии, зарегистрировано уже три летальных случая. Долгое время в области не было смертей от коронавирусной инфекции.
- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 53 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в 25 населенных пунктах, - отметили в администрации региона.
Так, на 29 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 834 случая заражения коронавирусом. Из них 115 человек выздоровели, 10 за последние сутки. Еще трое умерли, двое за последний день.
Ранее сообщалось о том, что первой умершей от коронавируса в области стала медсестра из Гатчинской больницы Наталья Хечумова. Ей было 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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