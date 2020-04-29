Плановые профилактические медосмотры возобновили в Санкт-Петербурге с 28 апреля 2020 года

29 Апр 2020 2020-04-29T18:04:08+03:00

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В Санкт-Петербурге постепенно возобновляют работу различные отрасли, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Так, с 28 апреля в Северной столице снова начались плановые профилактические медицинские осмотры. Разумеется, они проводятся со всеми мерами предосторожности.

- Постановляю снять с 28 апреля 2020 года запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, - говорится в распоряжении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой, подписанном 27 апреля.

Ранее в Санкт-Петербурге возобновили плановую вакцинацию детей. А вот с взрослыми решено пока повременить. Исключениями являются эпидемиологические показания. Например, прививка от клещевого энцефалита. В начале апреля плановая вакцинация всех жителей региона была приостановлена из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU