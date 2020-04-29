2020-04-29T18:30:44+03:00
Общество

Более 100 пожаров предотвратили в Ленинградской области с помощью беспилотников

Военнослужащие ЗВО каждый день проводят плановые полеты по выявлению очагов возгорания
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти обнаружили более 100 очагов возгорания с помощью беспилотников / Фото: ЗВОВ Ленобласти обнаружили более 100 очагов возгорания с помощью беспилотников / Фото: ЗВО
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Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО пресекли более ста очагов возгорания в Ленинградской области благодаря беспилотным летательным аппаратам. Отмечается, что расчеты БЛА «Орлан-10» обнаружили источники возможных пожаров в местах дислокации соединений и воинских частей армии.

- Плановые полеты аппаратов проводятся ежедневно на протяжении не менее 8 часов с небольшими промежутками. Все беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами, что значительно повышает скорость обнаружения мелких очагов пожара в лесных массивах и на открытой местности и принять меры по их ликвидации, - рассказали в ЗВО.

Также пожарными командами объединения были успешно проведены мероприятия по разрешению выявленных пожароопасных ситуаций и забору воды из природных источников.

Всего, в апреле текущего года, расчеты БЛА объединения провели облет более 5 тысяч гектаров территории в Приозерском, Выборгском, Лужском, Сертоловском и Гатчинском районах Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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