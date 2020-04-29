Более 100 пожаров предотвратили в Ленинградской области с помощью беспилотников
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО пресекли более ста очагов возгорания в Ленинградской области благодаря беспилотным летательным аппаратам. Отмечается, что расчеты БЛА «Орлан-10» обнаружили источники возможных пожаров в местах дислокации соединений и воинских частей армии.
- Плановые полеты аппаратов проводятся ежедневно на протяжении не менее 8 часов с небольшими промежутками. Все беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами, что значительно повышает скорость обнаружения мелких очагов пожара в лесных массивах и на открытой местности и принять меры по их ликвидации, - рассказали в ЗВО.
Также пожарными командами объединения были успешно проведены мероприятия по разрешению выявленных пожароопасных ситуаций и забору воды из природных источников.
Всего, в апреле текущего года, расчеты БЛА объединения провели облет более 5 тысяч гектаров территории в Приозерском, Выборгском, Лужском, Сертоловском и Гатчинском районах Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU