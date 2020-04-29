Волонтеры доставят Георгиевские ленточки жителям Санкт-Петербурга

29 Апр 2020 2020-04-29T18:49:16+03:00

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С 4 по 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге всероссийская акция «Георгиевская ленточка» будет проходить в новом формате в связи с эпидемией коронавируса – онлайн и оффлайн. На этот раз ленточки жаккардового плетения, изготовленные по заказу комитета по печати, нельзя будет взять на улице.

- С 4 мая волонтеры акции #МыВместе будут передавать Георгиевскую ленточку вместе с продуктами и лекарствами петербуржцам, находящимся на вынужденной самоизоляции дома, или не имеющим возможности выйти на улицу, - рассказали в Смольном.

Также ленточки будут раздавать стационарах, где проживают ветераны и инвалиды. Администрации районов города планируют раздачу ленточек силами волонтеров и через сети своих подведомственных учреждений.

Кроме того, Георгиевские ленточки будут распространяться Сбербанком и Почтой России: через почтальонов при вручении социальных выплат.

Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия – высшей воинской наградой Российской империи. По внешнему виду она соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Именно поэтому георгиевская ленточка в начале XXI века стала символом Победы над нацизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU