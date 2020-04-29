2020-04-29T19:00:17+03:00
Общество

Более 150 человек прилетят из Италии и Шри-Ланки в Санкт-Петербург 29 апреля 2020 года

Всех вернувшихся из-за границы, прямиком из Пулково, отправят на 14-дневный карантин из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Самолеты из Италии и Шри-Ланки прилетят в Санкт-Петербург 29 апреля 2020 годаСамолеты из Италии и Шри-Ланки прилетят в Санкт-Петербург 29 апреля 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербург 29 апреля 2020 года прилетят два самолета из заграницы – из Италии и Шри-Ланки. Это будут 10-й и 11-й борт, которые возвращают россиян на Родину. С начала апреля в Россию через Пулково прилетели более 800 человек.

- Вечером в Петербурге сделает промежуточную остановку самолет, направляющийся из Рима в Москву. С борта сойдут 56 пассажиров. Большинство из них – жители Петербурга и Ленинградской области, которых отправят на 14-дневный карантин по месту жительства. Иногородним гражданам для изоляции будут предоставлены места в специально оборудованном пансионате в Курортном районе, - сообщили в Смольном.

Также сегодня ночью сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных ведомств и профильных подразделений правительства будут встречать рейс из Шри-Ланки, которым в Петербург прилетят более 100 человек.

Первичный осмотр прилетевших медики проводят в салоне самолета. При малейшем подозрении на недомогание человека на скорой отправят в больницу. В аэропорту прибывшие проходят по специальному коридору в закрытых для других людей частях аэропорта.

У всех пассажиров возьмут анализ на коронавирус, а после на специальных автобусах развезут по домам или до обсерватора.

Ближайшие две недели все задействованные сотрудники профильных ведомств будут работать в усиленном режиме. Во время майских праздников в Петербурге ожидают еще 6 вывозных рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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