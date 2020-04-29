2020-04-29T19:27:47+03:00
Происшествия

Многодетным семьям из Ленобласти выдадут пожарные извещатели после трагедии в Выборге, где сгорели восемь человек

Заживо сгоревшей семье ранее выдавали автономные пожарные извещатели, но это не помогло
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ленобласти многодетным семьям выдадут пожарные извещатели после трагедии в Выборге. Фото: СУ СК РФ по ЛенобластиВ Ленобласти многодетным семьям выдадут пожарные извещатели после трагедии в Выборге. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти
Изменить размер текста:

Спасатели МЧС установят пожарные извещатели в квартирах многодетных семей после страшной трагедии, что произошла в Выборге на улице Малая Водяная, где в доме сгорели шестеро девочек, их мать и отчим.

- С целью предупреждения гибели и травматизма несовершеннолетних детей на пожарах правительство Ленобласти совместно с региональным ГУ МЧС России разработали план мероприятий, в рамках которых многодетных семей, которые находятся на контроле у социальных служб, обеспечат пожарными извещателями, - сообщил Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленобласти.

Профилактические мероприятия проводились и ранее. К почти целиком погибшей многодетной семье уже приходили спасатели МЧС, тогда родителям вручили извещатели и провели с ними противопожарный инструктаж, но, к сожалению, это не помогло.

Добавим, что после смерти восьмерых человек в пожаре возбуждено уголовное дело. Причины трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербург выделил 1,7 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты для больниц
Масочный режим частично ввели в Ленобласти до 11 мая
Цветочный магазин Петербурга оштрафовали на 70 тысяч рублей за работу во время запрета
В «Ленэкспо» могут развернуть еще один госпиталь для больных коронавирусом
Масочный режим в Санкт-Петербурге: могут ли ввести в период коронавируса?
Спецрейсом из Рима в Санкт-Петербург доставили 56 пассажиров
Многодетным семьям из Ленобласти выдадут пожарные извещатели после трагедии в Выборге, где сгорели восемь человек
Петербуржец, задержанный за растление 8-летней девочки, может оказаться серийным маньяком
Более 150 человек прилетят из Италии и Шри-Ланки в Санкт-Петербург 29 апреля 2020 года
Волонтеры доставят Георгиевские ленточки жителям Санкт-Петербурга
Более 100 пожаров предотвратили в Ленинградской области с помощью беспилотников
Плановые профилактические медосмотры возобновили в Санкт-Петербурге с 28 апреля 2020 года
Иногородние студенты Лесотехнического университета получат продуктовые наборы
Еще 2 человека умерли от коронавируса в Ленинградкой области 29 апреля 2020 года
В майские праздники продукты дачникам будут доставлять волонтеры
«Коронавирус» уничтожили в Ленинградской области