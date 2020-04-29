Многодетным семьям из Ленобласти выдадут пожарные извещатели после трагедии в Выборге, где сгорели восемь человек
Спасатели МЧС установят пожарные извещатели в квартирах многодетных семей после страшной трагедии, что произошла в Выборге на улице Малая Водяная, где в доме сгорели шестеро девочек, их мать и отчим.
- С целью предупреждения гибели и травматизма несовершеннолетних детей на пожарах правительство Ленобласти совместно с региональным ГУ МЧС России разработали план мероприятий, в рамках которых многодетных семей, которые находятся на контроле у социальных служб, обеспечат пожарными извещателями, - сообщил Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленобласти.
Профилактические мероприятия проводились и ранее. К почти целиком погибшей многодетной семье уже приходили спасатели МЧС, тогда родителям вручили извещатели и провели с ними противопожарный инструктаж, но, к сожалению, это не помогло.
Добавим, что после смерти восьмерых человек в пожаре возбуждено уголовное дело. Причины трагедии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU