Многодетным семьям из Ленобласти выдадут пожарные извещатели после трагедии в Выборге, где сгорели восемь человек

29 Апр 2020 2020-04-29T19:27:47+03:00

В Ленобласти многодетным семьям выдадут пожарные извещатели после трагедии в Выборге. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Заживо сгоревшей семье ранее выдавали автономные пожарные извещатели, но это не помогло

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Спасатели МЧС установят пожарные извещатели в квартирах многодетных семей после страшной трагедии, что произошла в Выборге на улице Малая Водяная, где в доме сгорели шестеро девочек, их мать и отчим.

- С целью предупреждения гибели и травматизма несовершеннолетних детей на пожарах правительство Ленобласти совместно с региональным ГУ МЧС России разработали план мероприятий, в рамках которых многодетных семей, которые находятся на контроле у социальных служб, обеспечат пожарными извещателями, - сообщил Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленобласти.

Профилактические мероприятия проводились и ранее. К почти целиком погибшей многодетной семье уже приходили спасатели МЧС, тогда родителям вручили извещатели и провели с ними противопожарный инструктаж, но, к сожалению, это не помогло.

Добавим, что после смерти восьмерых человек в пожаре возбуждено уголовное дело. Причины трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU