Спецрейсом из Рима в Санкт-Петербург доставили 56 пассажиров

29 Апр 2020 2020-04-29T19:33:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Самолет, следующий рейсом SU2419 Рим - Санкт-Петербург-Москва, приземлился в Пулково. Борт отправился из аэропорта «Фьюмичино» в Петербург в 16:23 (по мск). Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Пулково».

На борту находилось 105 россиян, включая пассажиров круизного лайнера «Коста Делициоза». Часть людей была включена в полётный список по просьбе Посольства в связи с гуманитарными соображениями.

- К сожалению, более 50 человек из подавших заявление на регистрацию на рейс, не приехали в Рим ко времени вылета по разным причинам и пока остаются в Италии, - сообщило Посольство России в Италии на официальной странице в Facebook.

В Петербурге самолет сделал промежуточную остановку. С борта сошли 56 жителей Петербурга и Ленобласти. Остальные люди отправились этим же рейсом в Москву. В аэропорту Пулково «застрявших» в Италии встретили врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных ведомств, профильных подразделений Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - У всех пассажиров возьмут необходимые анализы, выдадут предписание на самоизоляцию, при необходимости проконсультируют по правилам поведения. Весь багаж будет продезинфицирован. Только после этого граждане отправятся к местам проживания. Иногородним гражданам для изоляции будут предоставлены места в специально оборудованном пансионате в Курортном районе, - рассказали в Смольном.

Соблюдение режима будет строго контролироваться уполномоченными сотрудниками и медиками. При нарушении предусмотрены серьезные штрафы и принудительная изоляция в обсерваторе. Это уже десятый самолет, который возвращает россиян на Родину. С начала апреля в Россию через Пулково прилетели более 800 человек. Во время майских праздников в Петербурге ожидают еще 6 вывозных рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU