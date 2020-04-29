В «Ленэкспо» могут развернуть еще один госпиталь для больных коронавирусом
В «Ленэкспо» может появиться еще один госпиталь, предназначенный для людей, больных коронавирусом в легкой форме. Об этом стало известно после телефонного разговора губернатора Александра Беглова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В итоге обе стороны пришли к договоренности, что Санкт-Петербургу безвозмездно предоставят в пользование еще два павильона «Ленэкспо».
- Возможность расширения госпиталя не исключается. Также «Газпром» планирует дополнительно оказать помощь петербургским медикам, - отметили в пресс-службе Смольного.
Напомним, ранее в 7-м павильоне «Ленэкспо» уже создали госпиталь на 1 тысячу коек для больных с «легким» коронавирусом. Планируется, что он в ближайшее время уже примет первых пациентов. «Комсомолка» побывала внутри павильона и выяснила все детали масштабного проекта. Чуть погодя, госпиталь, возведенный за 416 млн рублей, сдали в эксплуатацию при личной проверке губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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