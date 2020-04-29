2020-04-29T21:02:16+03:00
Общество

Цветочный магазин Петербурга оштрафовали на 70 тысяч рублей за работу во время запрета

Предприниматель не стал спорить с судом и перешел на доставку цветов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге оштрафовали на 70 тысяч рублей цветочный магазин, работавший во время запрета по коронавирусу.В Петербурге оштрафовали на 70 тысяч рублей цветочный магазин, работавший во время запрета по коронавирусу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал цветочный магазин, находящийся на проспекте Славы, который работал во время ограничительных мер по коронавирусу. Виновным признали лично индивидуального предпринимателя, позабывшего о мерах безопасности. Мужчину привлекли по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

- Предприниматель свою вину признал. Он указал, что на данный момент магазин закрыт, осуществляется только услуга доставки цветочных изделий посредством курьера. Теперь мужчина обязуется больше не допускать нарушений. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В городе наказывают и обычных горожан, посещающих закрытые парки, скверы, а также детские и спортивные площадки. Однако в последние дни суды ограничиваются предупреждениями, а не штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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