Масочный режим частично ввели в Ленобласти до 11 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T21:21:59+03:00

В Ленобласти ввели рекомендацию носить защитные маски в магазинах до 11 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Он носит рекомендательный характер и распространяется только на магазины

Изменить размер текста: A A

В Ленобласти ввели масочный режим до конца нерабочих дней, продленных президентом Владимиром Путиным до 11 мая. Однако данная мера носит только рекомендательный характер и предназначена исключительно для магазинов. Об этом стало известно из нового постановления губернатора Александра Дрозденко.

- В период с 1 по 11 мая 2020 года включительно обслуживание посетителей в торговых объектах, расположенных на территории Ленинградской области, рекомендуется осуществлять при использовании посетителями гигиенических масок, - гласит выдержка из нового постановления.

Неизвестно, смогут ли магазины со своей стороны отказать в обслуживании посетителю без медицинской маски.

Также в постановлении есть и другие новые меры: частичное разрешение вакцинации по показаниям, обеспечение бесплатными путевками в оздоровительные лагеря для детей медиков, а также возможность безвозмездной передачи больницам школьных автобусов при необходимости.

Добавим, что в Петербурге пока официально не вводили масочный режим, хотя разговоров об этом уже много.

ИСТОЧНИК KP.RU