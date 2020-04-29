2020-04-29T21:21:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим частично ввели в Ленобласти до 11 мая

Он носит рекомендательный характер и распространяется только на магазины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти ввели рекомендацию носить защитные маски в магазинах до 11 мая.В Ленобласти ввели рекомендацию носить защитные маски в магазинах до 11 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленобласти ввели масочный режим до конца нерабочих дней, продленных президентом Владимиром Путиным до 11 мая. Однако данная мера носит только рекомендательный характер и предназначена исключительно для магазинов. Об этом стало известно из нового постановления губернатора Александра Дрозденко.

- В период с 1 по 11 мая 2020 года включительно обслуживание посетителей в торговых объектах, расположенных на территории Ленинградской области, рекомендуется осуществлять при использовании посетителями гигиенических масок, - гласит выдержка из нового постановления.

Неизвестно, смогут ли магазины со своей стороны отказать в обслуживании посетителю без медицинской маски.

Также в постановлении есть и другие новые меры: частичное разрешение вакцинации по показаниям, обеспечение бесплатными путевками в оздоровительные лагеря для детей медиков, а также возможность безвозмездной передачи больницам школьных автобусов при необходимости.

Добавим, что в Петербурге пока официально не вводили масочный режим, хотя разговоров об этом уже много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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