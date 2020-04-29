Масочный режим частично ввели в Ленобласти до 11 мая
В Ленобласти ввели масочный режим до конца нерабочих дней, продленных президентом Владимиром Путиным до 11 мая. Однако данная мера носит только рекомендательный характер и предназначена исключительно для магазинов. Об этом стало известно из нового постановления губернатора Александра Дрозденко.
- В период с 1 по 11 мая 2020 года включительно обслуживание посетителей в торговых объектах, расположенных на территории Ленинградской области, рекомендуется осуществлять при использовании посетителями гигиенических масок, - гласит выдержка из нового постановления.
Неизвестно, смогут ли магазины со своей стороны отказать в обслуживании посетителю без медицинской маски.
Также в постановлении есть и другие новые меры: частичное разрешение вакцинации по показаниям, обеспечение бесплатными путевками в оздоровительные лагеря для детей медиков, а также возможность безвозмездной передачи больницам школьных автобусов при необходимости.
Добавим, что в Петербурге пока официально не вводили масочный режим, хотя разговоров об этом уже много.
ИСТОЧНИК KP.RU