Петербург выделил 1,7 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты для больниц
1,749 млрд рублей выделили медучреждениям Петербурга из резервного фонда городского правительства. Деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление 29 апреля подписал губернатор Александр Беглов.
- Средства выделяются для Комитета по здравоохранению, который затем распределить субсидии государственным учреждениям здравоохранения. Деньги предназначены на закупку средств индивидуальной защиты и кислородных концентраторов, - сообщают в пресс-службе губернатора Петербурга.
Добавим, что ранее город выделил 30 миллионов рублей на выплаты медработникам, которые заразились коронавирусом при исполнении служебного долга. Также в Петербург поступили федеральные деньги, 635 млн рублей, на ежемесячные выплаты медикам, лечащих пациентом с диагнозом COVID-19. Первые надбавки врачи получат уже в мае.
ИСТОЧНИК KP.RU
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