Петербург выделил 1,7 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты для больниц

29 Апр 2020 2020-04-29T21:47:50+03:00

Петербург выделил 1,7 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и кислородных концентраторов для медучреждений. Фото: Артем КИЛЬКИН

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1,749 млрд рублей выделили медучреждениям Петербурга из резервного фонда городского правительства. Деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление 29 апреля подписал губернатор Александр Беглов.

- Средства выделяются для Комитета по здравоохранению, который затем распределить субсидии государственным учреждениям здравоохранения. Деньги предназначены на закупку средств индивидуальной защиты и кислородных концентраторов, - сообщают в пресс-службе губернатора Петербурга.

Добавим, что ранее город выделил 30 миллионов рублей на выплаты медработникам, которые заразились коронавирусом при исполнении служебного долга. Также в Петербург поступили федеральные деньги, 635 млн рублей, на ежемесячные выплаты медикам, лечащих пациентом с диагнозом COVID-19. Первые надбавки врачи получат уже в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU