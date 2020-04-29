Пенсионерам вернули транспортные льготы для поездки на дачу в Ленобласть на майские праздники

29 Апр 2020 2020-04-29T22:10:25+03:00

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Льготный проезд вернули для пенсионеров из Петербурга, которые поедут на дачу в Ленобласть на время майских праздников. Об этом стало известно из нового постановления губернатора Петербурга. Напомним, жителям Северной столицы старше 65 лет официально разрешили выезжать на садовый участок. Теперь для комфортной поездки для них восстановили льготы.

- С 30 апреля по 12 мая для поездки на дачу в Ленинградскую область будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах (10% от стоимости разового билета) и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Санкт-Петербурга, - информируют в Смольном.

Ранее губернатор Александр Беглов напомнил петербуржцам об основных правилах при поездке на дачу в мае в условиях пандемии коронавируса. Горожан просят ехать напрямую от дома до садового участка и не посещать по дороге рынки и магазины. На самой даче нужно сократить все контакты с соседями и поддерживать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU