2020-04-29T22:10:25+03:00
Общество

Пенсионерам вернули транспортные льготы для поездки на дачу в Ленобласть на майские праздники

Пожилым людям восстановили льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный проезд на электричках
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Льготный проезд вернули для пенсионеров из Петербурга, которые поедут на дачу на майские праздники.Льготный проезд вернули для пенсионеров из Петербурга, которые поедут на дачу на майские праздники.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Льготный проезд вернули для пенсионеров из Петербурга, которые поедут на дачу в Ленобласть на время майских праздников. Об этом стало известно из нового постановления губернатора Петербурга. Напомним, жителям Северной столицы старше 65 лет официально разрешили выезжать на садовый участок. Теперь для комфортной поездки для них восстановили льготы.

- С 30 апреля по 12 мая для поездки на дачу в Ленинградскую область будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах (10% от стоимости разового билета) и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Санкт-Петербурга, - информируют в Смольном.

Ранее губернатор Александр Беглов напомнил петербуржцам об основных правилах при поездке на дачу в мае в условиях пандемии коронавируса. Горожан просят ехать напрямую от дома до садового участка и не посещать по дороге рынки и магазины. На самой даче нужно сократить все контакты с соседями и поддерживать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собственник ТК «Парнас Сити» решил открыть магазины, несмотря на запрет по коронавирусу
Александр Беглов напомнил горожанам, как оплатить ЖКУ, не покидая квартиру
На многострадальной «Беговой» восстановили плитку раньше срока
В Новгородской области закрыли на въезд и выезд два района и обязали людей носить маски
Пенсионерам вернули транспортные льготы для поездки на дачу в Ленобласть на майские праздники
Петербург выделил 1,7 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты для больниц
Масочный режим частично ввели в Ленобласти до 11 мая
Цветочный магазин Петербурга оштрафовали на 70 тысяч рублей за работу во время запрета
В «Ленэкспо» могут развернуть еще один госпиталь для больных коронавирусом
Масочный режим в Санкт-Петербурге: могут ли ввести в период коронавируса?
Спецрейсом из Рима в Санкт-Петербург доставили 56 пассажиров
Многодетным семьям из Ленобласти выдадут пожарные извещатели после трагедии в Выборге, где сгорели восемь человек
Петербуржец, задержанный за растление 8-летней девочки, может оказаться серийным маньяком
Более 150 человек прилетят из Италии и Шри-Ланки в Санкт-Петербург 29 апреля 2020 года
Волонтеры доставят Георгиевские ленточки жителям Санкт-Петербурга
Более 100 пожаров предотвратили в Ленинградской области с помощью беспилотников
Плановые профилактические медосмотры возобновили в Санкт-Петербурге с 28 апреля 2020 года
Иногородние студенты Лесотехнического университета получат продуктовые наборы
Еще 2 человека умерли от коронавируса в Ленинградкой области 29 апреля 2020 года
В майские праздники продукты дачникам будут доставлять волонтеры
«Коронавирус» уничтожили в Ленинградской области