2020-04-29T22:30:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новгородской области закрыли на въезд и выезд два района и обязали людей носить маски

Запреты коснутся только Маловишерского и Чудовского районов с 30 апреля по 11 мая
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Новгородской области закрыли на въезд и выезд два района с 30 апреля по 11 мая.В Новгородской области закрыли на въезд и выезд два района с 30 апреля по 11 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Новгородской области власти приняли жесткие ограничительные меры на время длинных майских праздников. Во-первых, въезд и выезд в Чудовском и Маловишерском районах ограничат с 6:00 30 апреля и до 20:00 11 мая. Запрет касается и автомобилей и железнодорожного транспорта.

- Ограничения на въезд в первую очередь коснутся граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания), расположенного на территориях указанных районов. В исключениях – экстренные случаи медицинской помощи, - сообщают в пресс-службе правительства региона.

Во-вторых, жители Маловишерского и Чудовского районов теперь обязаны носить защитные маски (пусть даже изготовленные в домашних условиях – Прим. ред.) при каждом выходе на улицу. В-третьих, с 1 по 11 мая в этих районах приостанавливается регулярное транспортное межмуниципальное сообщение маршрутов протяженностью свыше 50 километров.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Новгородской области на 29 апреля зарегистрировано 266 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 22 человека. Двое – умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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