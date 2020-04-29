На многострадальной «Беговой» восстановили плитку раньше срока

29 Апр 2020 2020-04-29T23:05:41+03:00

В период с 22 февраля по 29 апреля метростроители заменили плитку на тысяче квадратных метров

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На станции метро «Беговая» наконец-то восстановили плитку. Работы по отделке пассажирских зон завершили раньше срока из-за того, что вмешался коронавирус. Метростроители вернули плитку на СМЛ-панели общей площадью больше 1 тысячи квадратных метров.

- В связи с введением режима самоизоляции пассажиропоток снизился, и появилась возможность полного закрытия одного из вестибюлей. Благодаря этому отпала необходимость монтажа и демонтажа выгородок, и, соответственно, сэкономилось время, - рассказывают в пресс-службе «Метростроя».

29 апреля рабочие приступили к аналогичным работам и на станции «Новокрестовская». Восстановление плитки начали с северного павильона. Решение о переименовании станции не принято, поэтому облик вестибюлей останется прежним.

Напомним, станция «Беговая» прославилась благодаря тому, что она временами «мироточит». С сентября 2018 года там стала отваливаться оранжевая плитка. Тогда метростроители с грустью сообщили, что протечки будут возникать регулярно из-за насыщения грунта водой.

ИСТОЧНИК KP.RU