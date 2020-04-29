Александр Беглов напомнил горожанам, как оплатить ЖКУ, не покидая квартиру

29 Апр 2020 2020-04-29T23:34:32+03:00

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Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам, как можно оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), не выходя из дома. Градоначальник опубликовал на своей странице во «Вконтакте» подсказки, которые пригодятся для тех, кто дисциплинированно соблюдает режим самоизоляции.

- Если ваш дом обслуживает ГУП «Жилищное хозяйство» (70% домов), оплатить можно через сайт www.kvartplata.info. Если ваш дом обслуживается другой управляющей компанией, то это можно сделать через портал Госуслуг или сайты ресурсоснабжающих организаций (ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «Петроэлектросбыт» и т.д.), - пишет губернатор.

Горожанам, особенно пожилого возраста, которые не могут заплатить за ЖКУ онлайн, советуют обращаться в службу социальных участковых по телефону 8 (812) 576-05-76, после чего на дом придет соцработник и оплатит квитанции. Или же можно выбрать горячую линию «Почты России», позвонив по телефону 8 (800) 100-00-00. Сотрудник почты придет к заявителю в квартиру с мобильным платежно-кассовым терминалом, примет оплату наличными и выдаст чек.

Заплатить за жилищно-коммунальные услуги с помощью интернета - проще простого. Фото: vk.com/a_beglov

ИСТОЧНИК KP.RU