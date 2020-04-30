Собственник ТК «Парнас Сити» решил открыть магазины, несмотря на запрет по коронавирусу
ТК «Парнас Сити» внезапно возобновил свою работу, несмотря на строгий запрет из-за угрозы распространения коронавируса. Раньше в Петербурге не раз штрафовали небольшие заведения, осмелившиеся обойти ограничения, но работа целого торгового комплекса особенно возмутила чиновников .
Почему-то в руководстве торгового комплекса решили, что могут подвергать людей опасности, возобновив работу. Фото: vk.com/parnas.city
Безрассудный владелец ТК объявил об открытии дверей еще 28 апреля в соцсетях. Это заметили сотрудники комитета по контролю за имущество (ККИ) Петербурга и нагрянули в гости.
- Часть магазинов по продаже обучи, одежды и прочих непродовольственных товаров были открыты и принимали посетителей. Об ограничениях по коронавирусу напоминали лишь распечатанные объявления, соседствующие с рекламами скидок и распродаж, - рассказывают в пресс-службе ККИ.
Некоторые магазины спешно закрывались при виде чиновников. Фото: ККИ Петербурга
В итоге сотрудники комитета поговорили как с торговцами, так и с гостями ТК о необходимости неукоснительно соблюдать установленные запреты. Посетителям вручили уведомления с мерами безопасности, а шестерым горе-владельцам магазинов – административные протоколы, по которым они могут получить штраф до 300 тысяч рублей. Административное наказание также грозит и собственнику торгового комплекса.
В ТК работали магазины одежды, копировальный центр, парфюмерный салон и другие. Фото: ККИ Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU