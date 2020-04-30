Собственник ТК «Парнас Сити» решил открыть магазины, несмотря на запрет по коронавирусу

30 Апр 2020 2020-04-30T00:10:25+03:00

Собственника ТК "Парнас Сити" могут наказать за решение открыть магазины в период режима самоизоляции по коронавирусу. Фото: ККИ Петербурга

Теперь бизнесмену и тем, кто не остановил торговлю, грозят штрафы

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ТК «Парнас Сити» внезапно возобновил свою работу, несмотря на строгий запрет из-за угрозы распространения коронавируса. Раньше в Петербурге не раз штрафовали небольшие заведения, осмелившиеся обойти ограничения, но работа целого торгового комплекса особенно возмутила чиновников .

Почему-то в руководстве торгового комплекса решили, что могут подвергать людей опасности, возобновив работу. Фото: vk.com/parnas.city

Безрассудный владелец ТК объявил об открытии дверей еще 28 апреля в соцсетях. Это заметили сотрудники комитета по контролю за имущество (ККИ) Петербурга и нагрянули в гости.

- Часть магазинов по продаже обучи, одежды и прочих непродовольственных товаров были открыты и принимали посетителей. Об ограничениях по коронавирусу напоминали лишь распечатанные объявления, соседствующие с рекламами скидок и распродаж, - рассказывают в пресс-службе ККИ.

Некоторые магазины спешно закрывались при виде чиновников. Фото: ККИ Петербурга

В итоге сотрудники комитета поговорили как с торговцами, так и с гостями ТК о необходимости неукоснительно соблюдать установленные запреты. Посетителям вручили уведомления с мерами безопасности, а шестерым горе-владельцам магазинов – административные протоколы, по которым они могут получить штраф до 300 тысяч рублей. Административное наказание также грозит и собственнику торгового комплекса.

В ТК работали магазины одежды, копировальный центр, парфюмерный салон и другие. Фото: ККИ Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU