Труп альпиниста обнаружили на высоте 10 метров в лесу под Выборгом

30 Апр 2020 2020-04-30T01:48:33+03:00

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В лесу под Выборгом обнаружили труп альпиниста, который висел на высоте 10-15 метров. На таинственно погибшего мужчину наткнулся 27-летний прохожий, залюбовавшийся кронами деревьев. Испуганный очевидец сообщил обо всем полиции и вышел на остановку, чтобы проводить к месту происшествия сотрудников правоохранительных органов.

- Труп был наверху дерева в лесу, что у 17-го километра Приморского шоссе. Мужчину удалось снять только к сумеркам. Его оформили и направили в морг. Личность установить не удалось, на вид ему около 40-45 лет, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Причины и обстоятельства смерти еще предстоит выяснить. Известно, что мужчина худого телосложения с аккуратной бородкой. Он был одет в синюю куртку и синюю кофту с капюшоном, а также серый вязаный шарф и голубые джинсы. При нем нашли альпинистское снаряжение с тросами и карабинами.

ИСТОЧНИК KP.RU