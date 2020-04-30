2020-04-30T07:46:44+03:00
Общество

Прогноз погоды на 30 апреля в Санкт-Петербурге: солнечно и до +7 тепла

Снега синоптики больше не обещают
Петр КИБЕР
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30 апреля в Петербурге будет солнечно.30 апреля в Петербурге будет солнечно.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Солнечно и ясно. Таким оказалось раннее утро последнего дня апреля в Санкт-Петербурге. Таким же будет и весь день. Впервые за неделю синоптики не обещают осадков с дождем и мокрым снегом.

- 30 апреля в Санкт-Петербурге днем ожидается без осадков, ветер северный и северо-восточный, слабый. Температура воздуха в утренние часы 0…+2, на дорогах местами гололедица, днем от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но если последний апрельский день будет не слишком теплым, то уже первого мая, в День весны и труда, в городе резко потеплеет до +8…+10. Будет все также солнечно и почти безветренно.

Еще теплее окажется суббота, 2 мая. Днем столбик термометра покажет до +15 градусов. И лишь небольшой дождь в конце дня смажет праздничную погоду.

Напомним, что стабильное потепление синоптики прогнозируют ближе ко вторым майским праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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