Прогноз погоды на 30 апреля в Санкт-Петербурге: солнечно и до +7 тепла
Солнечно и ясно. Таким оказалось раннее утро последнего дня апреля в Санкт-Петербурге. Таким же будет и весь день. Впервые за неделю синоптики не обещают осадков с дождем и мокрым снегом.
- 30 апреля в Санкт-Петербурге днем ожидается без осадков, ветер северный и северо-восточный, слабый. Температура воздуха в утренние часы 0…+2, на дорогах местами гололедица, днем от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Но если последний апрельский день будет не слишком теплым, то уже первого мая, в День весны и труда, в городе резко потеплеет до +8…+10. Будет все также солнечно и почти безветренно.
Еще теплее окажется суббота, 2 мая. Днем столбик термометра покажет до +15 градусов. И лишь небольшой дождь в конце дня смажет праздничную погоду.
Напомним, что стабильное потепление синоптики прогнозируют ближе ко вторым майским праздникам.
ИСТОЧНИК KP.RU