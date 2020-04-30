2020-04-30T08:41:00+03:00
Общество

Юго-восток Ленобласти «завалило» 15-сантиметровым снегом

Такой сюрприз погода преподнесла в предпоследний день апреля
Петр КИБЕР
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Под конец апреля Петербург и Ленобласть "завалило" снегом.Под конец апреля Петербург и Ленобласть "завалило" снегом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода на северо-западе России удивительна и непредсказуема. Если зимой жители Петербурга и Ленинградской области так и не покатались на лыжах из-за отсутствия снега, то под конец апреля он внезапно начал сыпать с небес. И если где то по чуть-чуть, то на юге Ленобласти зафиксировали до 15 сантиметров снежного покрова.

- Вот такой снежок в предпоследний день апреля подбросила весна в Ленинградскую область! На юго-востоке высота снежного покрова сегодня утром достигла 15 см! – сообщает на странице в соцсетях ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но, конечно, речь не идет о сугробах на улице. Снег 29 апреля действительно был. Он выпадал и в Петербурге, хоть совсем и тонким, почти сразу растаявшем слоем. Но в Ленобласти осадки были куда сильнее, кое-где замело трассы, о чем предупреждали дорожные службы.

А в данном случае, вероятно, речь идет об аномальной зоне за Киришами, в которой точечно выпало большое количество снега. Причем в переводе на реальный объем осадков, толщина покрова едва превысила сантиметр.

На юго-востоке Ленобласти 29 апреля было много снега. Фото: facebook.com/LeusMikhail

На юго-востоке Ленобласти 29 апреля было много снега. Фото: facebook.com/LeusMikhail

ИСТОЧНИК KP.RU

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