2020-04-30T09:41:45+03:00
Общество

СК проверяет разрушение крестов с древних могил XVI века в Ленобласти

Предположительно, здесь могут быть захоронены строители Копорской крепости
Петр КИБЕР
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Следователи проверят информацию о разрушении старинных могил строителей Копорской крепости. Фото: ГУ СК ЛОСледователи проверят информацию о разрушении старинных могил строителей Копорской крепости. Фото: ГУ СК ЛО
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться с разрушением старинных крестов в Ленинградской области. Ранее на проблему обращали внимание местные жители, но до СК дело дошло только после огласки в СМИ.

- На одном из телеканалов вышел сюжет о том, что старинные каменные кресты, находящиеся рядом с крепостью Копорье, под угрозой уничтожения из-за «черных копателей». Председатель СК поручил проверить информацию о разрушении уникальных сооружений, -

Следователи управления СК по Ленобласти уже связались с активистами, бившими тревогу и съездили на место событий. Вместе с ними на кладбище в деревне Климотино отправился и историк-исследователь. Здесь, неподалеку от Копорья, расположено более 80 старинных каменных крестов со старинными захоронениями.

Предположительно, под старинными крестами могут покоиться строители и члены их семей,, которые в XVI веке проводили реконструкцию Копорской крепости. Разрушение могил может быть связано с незаконными археологическими раскопками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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