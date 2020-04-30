2020-04-30T10:04:29+03:00
Общество

Пулково прилетел вывозной рейс из Шри-Ланки и с Мальдив

На нем в Петербург прилетели около ста российских туристов
Петр КИБЕР
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В Пулково прилетел вывозной рейс с российскими туриставми.В Пулково прилетел вывозной рейс с российскими туриставми.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Около четырех часов утра 30 апреля в петербургском аэропорту Пулково приземлился заказной рейс авиакомпании «Россия», на котором с Мальдивских островов и Шри-Ланки в Петербург прилетели около ста российских туристов.

- Это уже девятый самолет, который возвращает россиян на Родину. С начала апреля в Россию через Пулково прилетели более 800 человек, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

По информации Минкомсвязи России, которое занимается организацией вывоза застрявших россиян из заграницы, всего на борту лайнера были 287 пассажиров. Сначала туристов забрали из столицы Мальдив Мале, а после самолет залетел за россиянами и гражданами Белоруссии, оказавшимися на Шри-Ланке.

Здесь произошла задержка из-за ожидания опоздавших и оформления, но через несколько часов борт вылетел из Коломбо в сторону Петербурга.

В Пулково вышли чуть больше ста человек, остальные пассажиры тем же самолетом отправились в Москву.

Всех прилетевших в городе на Неве встречали представители Роспотребнадзора. Вещи пассажиров отправят на обязательную дезинфекцию, а их самих обяжут соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Либо дома либо в пансионате «Заря».

ИСТОЧНИК KP.RU

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