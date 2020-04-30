Более 12,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Борьба с новой инфекцией, охватившей мир, продолжается. На 30 апреля 2020 года, за сутки, в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус еще 12213 человек. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.
- На карантине находится 2804 человека. Из них 48 - в обсерваторе, 345 - на самоизоляции, 2411 человек изолированы после контакта с зараженными или потенциально инфицированными, - сообщили в Смольном.
Также на сутки обработано 1722 вызова, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 785 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 35 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 81 обращение, в полицию - 89. Остальные звонки были справочного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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