КАД встал в гигантских пробках утром 30 апреля
Огромные пробки вновь образовались на петербургском КАДе. Но на этот раз проблемы возникли не в районе Софийской улицы, где закончился ремонт, а на севере города. Здесь произошло сразу несколько ДТП плюс на работы вышли дорожные службы.
По состоянию на 10:00 согласно сервису Яндекс. Карты, пробка растянулась по внутреннему кольцу от развязки с Парашютной улицей до пересечения КАД с проспектом Энгельса и чуть дальше, до Бугров. Общая длина затора составила 12 километров.
Одновременно с этим скопление машин произошло и на внешней части Кольцевой автодороги. Причем в том же районе. На 4 километра растянулось плотное движение от Мурино: здесь за километр до развязки с проспектом Культуры произошло ДТП , и до съезда на проспект Энгельса.
Еще одна авария, но без сильных осложнений произошла перед Выборгским шоссе. А вторая пробка на 2,5 километра собралась между Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Здесь также идет ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU