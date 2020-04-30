2020-04-30T10:25:10+03:00
Авто

КАД встал в гигантских пробках утром 30 апреля

Заторы протянулись от Парашютной до Бугров и от Бугров до Мурино
Петр КИБЕР
Поделиться:
КАД на севере Петербурга встал в огромную пробку. Фото: Яндекс.КартыКАД на севере Петербурга встал в огромную пробку. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Огромные пробки вновь образовались на петербургском КАДе. Но на этот раз проблемы возникли не в районе Софийской улицы, где закончился ремонт, а на севере города. Здесь произошло сразу несколько ДТП плюс на работы вышли дорожные службы.

По состоянию на 10:00 согласно сервису Яндекс. Карты, пробка растянулась по внутреннему кольцу от развязки с Парашютной улицей до пересечения КАД с проспектом Энгельса и чуть дальше, до Бугров. Общая длина затора составила 12 километров.

Одновременно с этим скопление машин произошло и на внешней части Кольцевой автодороги. Причем в том же районе. На 4 километра растянулось плотное движение от Мурино: здесь за километр до развязки с проспектом Культуры произошло ДТП , и до съезда на проспект Энгельса.

Еще одна авария, но без сильных осложнений произошла перед Выборгским шоссе. А вторая пробка на 2,5 километра собралась между Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Здесь также идет ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглов поздравил с 1 мая жителей Санкт-Петербурга
Коронавирус обнаружили в СИЗО Карелии у двух заключенных, привезенных из Ленинградской области
Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Санкт-Петербурге
Смертельное ДТП на КАД произошло утром в районе Парнаса
КАД перекроют на три дня в Санкт-Петербурге с 1 по 3 мая 2020 года
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 30 апреля 2020 года составило 51 человек
Самое холодное 30 апреля за последние 40 лет ожидается в Санкт-Петербурге
КАД встал в гигантских пробках утром 30 апреля
Более 12,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Пулково прилетел вывозной рейс из Шри-Ланки и с Мальдив
СК проверяет разрушение крестов с древних могил XVI века в Ленобласти
Юго-восток Ленобласти «завалило» 15-сантиметровым снегом
Появилось видео с места ДТП с мусоровозом под Гатчиной, где разбились 19 машин
Прогноз погоды на 30 апреля в Санкт-Петербурге: солнечно и до +7 тепла
Труп альпиниста обнаружили на высоте 10 метров в лесу под Выборгом
Мусоровоз устроил массовое ДТП, опрокинув пухто на Киевском шоссе
Собственник ТК «Парнас Сити» решил открыть магазины, несмотря на запрет по коронавирусу