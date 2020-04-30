КАД встал в гигантских пробках утром 30 апреля

30 Апр 2020 2020-04-30T10:25:10+03:00

Заторы протянулись от Парашютной до Бугров и от Бугров до Мурино

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Огромные пробки вновь образовались на петербургском КАДе. Но на этот раз проблемы возникли не в районе Софийской улицы, где закончился ремонт, а на севере города. Здесь произошло сразу несколько ДТП плюс на работы вышли дорожные службы.

По состоянию на 10:00 согласно сервису Яндекс. Карты, пробка растянулась по внутреннему кольцу от развязки с Парашютной улицей до пересечения КАД с проспектом Энгельса и чуть дальше, до Бугров. Общая длина затора составила 12 километров.

Одновременно с этим скопление машин произошло и на внешней части Кольцевой автодороги. Причем в том же районе. На 4 километра растянулось плотное движение от Мурино: здесь за километр до развязки с проспектом Культуры произошло ДТП , и до съезда на проспект Энгельса.

Еще одна авария, но без сильных осложнений произошла перед Выборгским шоссе. А вторая пробка на 2,5 километра собралась между Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Здесь также идет ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU