2020-04-30T10:33:47+03:00
Общество

Самое холодное 30 апреля за последние 40 лет ожидается в Санкт-Петербурге

Погода в городе может установить антирекорд
Лилия КОЗЛОВА
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Рекордно холодное 30 апреля ожидается в Санкт-ПетербургеРекордно холодное 30 апреля ожидается в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Апрель 2020 года в Санкт-Петербурге выдался очень холодным, по сравнению с аномально теплой зимой. По прогнозам синоптиков, четверг, 30 апреля, может стать самым холодным за последние 40 лет. При этом, впервые за неделю синоптики не обещают осадков с дождем и мокрым снегом.

- Самое холодное 30 апреля за 40 лет. Ожидается, что термометр покажет плюс 5 градусов по Цельсия, - сообщил сервис «Яндекс».

Это уже не первый температурный антирекорд апреля. Так, минувшая неделя была самой холодной за последние 15 лет.

А вот май все же принесет долгожданное тело. 1 мая синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду, до плюс 10 градусов тепла.

А уже 2 мая ожидается ясная погода, без осадков. Днем температура воздуха поднимется аж до 13-15 градусов тепла. Отмечается, что вторая волна потепления придет в Северную столицу уже ближе к 9-10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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