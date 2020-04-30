Самое холодное 30 апреля за последние 40 лет ожидается в Санкт-Петербурге
Апрель 2020 года в Санкт-Петербурге выдался очень холодным, по сравнению с аномально теплой зимой. По прогнозам синоптиков, четверг, 30 апреля, может стать самым холодным за последние 40 лет. При этом, впервые за неделю синоптики не обещают осадков с дождем и мокрым снегом.
- Самое холодное 30 апреля за 40 лет. Ожидается, что термометр покажет плюс 5 градусов по Цельсия, - сообщил сервис «Яндекс».
Это уже не первый температурный антирекорд апреля. Так, минувшая неделя была самой холодной за последние 15 лет.
А вот май все же принесет долгожданное тело. 1 мая синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду, до плюс 10 градусов тепла.
А уже 2 мая ожидается ясная погода, без осадков. Днем температура воздуха поднимется аж до 13-15 градусов тепла. Отмечается, что вторая волна потепления придет в Северную столицу уже ближе к 9-10 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU