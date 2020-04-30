2020-04-30T10:47:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 30 апреля 2020 года составило 51 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 30 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 51 человек заразился коронавирусом в Ленинградской областиЕще 51 человек заразился коронавирусом в Ленинградской областиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За последние сутки в России подтверждено еще 7099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 2829 - 39,9 процентов - выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Из низ число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 30 апреля 2020 года составило 51 человек. И того с начала пандемии уже 885 зараженных.

- С начала эпидемии в Ленинградской области заразились коронавирусом 885 человек, из них 51 за последние сутки. Сообщений о выздоровевших и умерших пока не поступало, - рассказали в оперативном штабе по инфекции.

Напомним, что с начала эпидемии в регионе 115 человек выздоровели, трое умерли.

Также резкий скачек заболеваемости зафиксирован в Санкт-Петербурге. За сутки число инфицированных увеличилось на 336 человек. В общей сложности цифра зараженных уже составляет 4062 человека,

ИСТОЧНИК KP.RU

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