КАД перекроют на три дня в Санкт-Петербурге с 1 по 3 мая 2020 года

30 Апр 2020 2020-04-30T11:15:17+03:00

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В Санкт-Петербурге снова ожидается перекрытие Кольцевой автодороги. Как стало известно в четверг, 30 апреля 2020 года, на участке внутреннего кольца в районе развязки с Приморским шоссе ограничат движение по одной полосе. Это будет связано с ремонтными работами.

- В период с 1 по 3 мая 2020 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта вторая полоса, по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. На данном участке дороги всего две полосы для движения, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, за три дня на участке проведут работы по устранению колейности на асфальте. На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также специальную световую сигнализацию. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU