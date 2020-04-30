Смертельное ДТП на КАД произошло утром в районе Парнаса

30 Апр 2020 2020-04-30T11:23:17+03:00

Погиб водитель «Пежо», который снес дорожные ограждения и лег на крышу

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Смертельное ДТП на КАД Петербурга произошло утром 30 апреля в районе МЕГИ Парнас. Здесь водитель серебристого «Пежо-206» не заметил ограждений, выставленных из-за дорожных работ, и протаранил пластиковые барьеры. После этого машина перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте.

- Около 08:05 водитель легкового автомобиля двигался с большой скоростью по внешнему кольцу КАД со стороны пр. Культуры в направлении пр. Энгельса. На 116-м км автомобиль врезался в водоналивные дорожные ограждения, въехал в зону производства работ, где идет реконструкция КАД, совершил столкновение с сигнальным прицепом прикрытия и перевернулся, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На место аварии примчались машины скорой помощи и спасателей, однако помочь пострадавшему они уже ничем не смогли. От полученных травм мужчина скончался.

Как отмечают в УПРДОРе, претензий у ГИБДД к состоянию дорожного полотна не оказалось. Утром на петербургском КАД из-за аварии образовались огромные пробки.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются инспектора Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU