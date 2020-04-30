2020-04-30T11:23:17+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на КАД произошло утром в районе Парнаса

Погиб водитель «Пежо», который снес дорожные ограждения и лег на крышу
Петр КИБЕР
Поделиться:
В ДТП на КАДе погиб водитель "Пежо". Фото: vk.com/spb_todayВ ДТП на КАДе погиб водитель "Пежо". Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП на КАД Петербурга произошло утром 30 апреля в районе МЕГИ Парнас. Здесь водитель серебристого «Пежо-206» не заметил ограждений, выставленных из-за дорожных работ, и протаранил пластиковые барьеры. После этого машина перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте.

- Около 08:05 водитель легкового автомобиля двигался с большой скоростью по внешнему кольцу КАД со стороны пр. Культуры в направлении пр. Энгельса. На 116-м км автомобиль врезался в водоналивные дорожные ограждения, въехал в зону производства работ, где идет реконструкция КАД, совершил столкновение с сигнальным прицепом прикрытия и перевернулся, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На место аварии примчались машины скорой помощи и спасателей, однако помочь пострадавшему они уже ничем не смогли. От полученных травм мужчина скончался.

Как отмечают в УПРДОРе, претензий у ГИБДД к состоянию дорожного полотна не оказалось. Утром на петербургском КАД из-за аварии образовались огромные пробки.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются инспектора Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглов поздравил с 1 мая жителей Санкт-Петербурга
Коронавирус обнаружили в СИЗО Карелии у двух заключенных, привезенных из Ленинградской области
Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Санкт-Петербурге
Смертельное ДТП на КАД произошло утром в районе Парнаса
КАД перекроют на три дня в Санкт-Петербурге с 1 по 3 мая 2020 года
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 30 апреля 2020 года составило 51 человек
Самое холодное 30 апреля за последние 40 лет ожидается в Санкт-Петербурге
КАД встал в гигантских пробках утром 30 апреля
Более 12,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Пулково прилетел вывозной рейс из Шри-Ланки и с Мальдив
СК проверяет разрушение крестов с древних могил XVI века в Ленобласти
Юго-восток Ленобласти «завалило» 15-сантиметровым снегом
Появилось видео с места ДТП с мусоровозом под Гатчиной, где разбились 19 машин
Прогноз погоды на 30 апреля в Санкт-Петербурге: солнечно и до +7 тепла
Труп альпиниста обнаружили на высоте 10 метров в лесу под Выборгом
Мусоровоз устроил массовое ДТП, опрокинув пухто на Киевском шоссе
Собственник ТК «Парнас Сити» решил открыть магазины, несмотря на запрет по коронавирусу