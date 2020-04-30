Коронавирус обнаружили в СИЗО Карелии у двух заключенных, привезенных из Ленинградской области
Число зараженных коронавирусом в Карелии на 30 апреля 2020 года выросло на 8 человек и составило в общей сложности 74. Так, из них двое заболевших находятся в СИЗО на Герцена в Петрозаводске. Отмечается, что они прибыли из Ленинградской области.
- 2 случая – это лица, этапированные из Ленинградской области в СИЗО на Герцена и находившиеся на карантине, - рассказал глава республики Артур Парфенчиков.
Сейчас в учреждении УФСИН проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции, определен круг контактов при этапировании, проводятся тесты на COVID-19.
Также в Петрозаводске коронавирус подтвержден еще у 4 местных жителей. Все они контактировали с ранее заболевшими людьми.
Еще один случай зарегистрирован в Сегеже - он также из числа «контактных» - заболевшая находилась в режиме изоляции под наблюдением врачей с тестированием на заболевание. Первый случай коронавируса выявлен в Кеми. COVID-19 подтвержден у мужчины 64 лет. Ранее он обратился за медпомощью с симптомами ОРВИ, лечился амбулаторно, сейчас госпитализирован с пневмонией. Его близкие находятся в изоляции, устанавливается круг контактов заболевшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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