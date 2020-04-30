2020-04-30T12:12:54+03:00
Общество

Беглов поздравил с 1 мая жителей Санкт-Петербурга

Отдельные слова благодарности он выразил работникам здравоохранения
Лилия КОЗЛОВА
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Правительство Санкт-Петербурга поздравило горожан с 1 маяПравительство Санкт-Петербурга поздравило горожан с 1 маяФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Накануне праздника весны и труда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили жителей города с 1 мая. Они отметили, что Северная столица всегда притягивала активных, целеустремленных, творческих людей, чьим трудом и талантом создавался тот фундамент для того, чтобы город на Неве стал лидером в индустриальном развитии, инновациях, науке, культуре, образовании.

- В этом году мы впервые встречаем Праздник Весны и Труда в таких сложных условиях. Как и весь мир, наш город столкнулся с серьезными проблемами из-за пандемии. Приостановлена работа многих организаций. Люди, которые любят трудиться, любят свои коллективы, вынуждены оставаться дома, - говорится в поздравлении.

Сейчас в Петербурге принимают все необходимые меры, чтобы помочь предприятиям справиться с экономическими трудностями и сохранить рабочие места.

Отдельные слова благодарности в поздравлении обращены к работникам здравоохранения, которые все свои силы Все свои силы они

- Санкт-Петербург — город труда и единства. Вместе мы преодолеем любые трудности. Пусть мир, добро и благополучие будут в каждом доме!

ИСТОЧНИК KP.RU

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