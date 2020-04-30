2020-04-30T12:29:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 30 апреля 2020 года установил новый антирекорд

Солнечная погода вывела на улицы очень много людей
Лилия КОЗЛОВА
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Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 30 апреля 2020 года рухнул до 2,2 балловИндекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 30 апреля 2020 года рухнул до 2,2 балловФото: Олег ЗОЛОТО
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С каждым днем жителям Северной столицы все сложнее соблюдать домашний карантин. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 30 апреля 2020 года установил очередной антирекорд, оказавшись в «красной» зоне – всего 2,2 балла.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 12:10 составил 2,2 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это на 2 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В прошлую среду местный индекс составлял 2,6 балла — за неделю индекс снизился на 0,2 балла.

Тем временем, новые данные по ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге не самые радужные. За сутки зафиксировано 336 новых случаев заражения. Это один из самых больших показателей за все время пандемии в городе. Всего с начала эпидемии в Санкт-Петербурге 4062 случаев заражения COVID-19. Умерло 29 человек. Выздоровело 779 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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