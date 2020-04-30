В Пушкине поймали пьяного «в хлам» водителя фуры, не имевшего прав

30 Апр 2020 2020-04-30T12:31:11+03:00

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Пьяный за рулем – это страшно и опасно. А когда нетрезвый водитель едет за рулем многотонной фуры, опасно втройне. Неизвестно каких бед мог натворить шофер многотонного большегруза, если бы его не поймали инспектора ДПС.

- 30 апреля около 3:30, на Кузьминском шоссе был остановлен тягач Mercedes с полуприцепом, водитель которого оказался в тяжелой степени опьянения. Надул - 1.341 мг/л, - пишшет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ДПС ОГИБДД по Пушкинскому району Санкт-Петербурга.

Кроме того, что шофер фуры был что называется «в хлам», так у него еще и не оказалось нужной категории водительских прав СЕ, позволяющих управлять грузовиками с полуприцепом.

Состояние мужчины не позволило ему внятно объяснить ситуацию и то, куда он в таком состоянии ехал. В итоге пьяницу отправили в отделение, а его фуру грузовым эвакуатором отбуксировали на штрафстоянку.

На нарушителя составили два протокола. За управление без категории в правах и езду в нетрезвом виде. Ближайшие года полтора за руль он не сядет.

ИСТОЧНИК KP.RU