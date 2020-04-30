Памятник военным ветеринарам появится на Дороге жизни в Ленинградской области

30 Апр 2020 2020-04-30T12:39:29+03:00

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В Ленинградской области появится памятник военным ветеринарам. Ко Дню Победы в деревне Романовка Всеволожского района областные лекари животных откроют стелу своим военным коллегам, которые служили на Дороге жизни в годы блокады.

- Первые обозы с продовольствием, что пошли в ноябре 1941 года по Дороге Жизни, были конными. Для перевозок грузов на дороге были задействованы сотни лошадей. На трассе работало несколько пунктов, где ветеринары оказывали медицинскую помощь животным, - рассказали в администрации Ленобласти.

Именно благодаря неустанной работе ветеринаров, конные обозы смогли перевезли тысячи тонн продовольствия по тонкому люду, в особо опасных местах, где не могли пройти автомобили.

Подвигу ветеринарный врачей, будет посвящен памятник, который разработан по эскизам ветеринаров и создается на их средства. Он будет установлен на месте одного из военных ветеринарных пунктов на Дороге жизни в деревне Романовка.

ИСТОЧНИК KP.RU