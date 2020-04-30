2020-04-30T13:06:18+03:00
Общество

Мосты не будут разводить с 1 на 2 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

Разводка мостов снова начнется по графику после праздничного дня
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В ночь с 1 на 2 мая 2020 года мосты в Санкт-Петербурге разводиться не будутВ ночь с 1 на 2 мая 2020 года мосты в Санкт-Петербурге разводиться не будутФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в ночь с 1 на 2 мая 2020 года не будут разводиться мосты. Об этом в четверг, 30 апреля 2020 года, сообщили в администрации города. Отмена разводки связана с праздником весны и труда.

- Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, - отметили в «Мостотресте».

К обычному графику разводки мосты вернутся снова в ночь на 2 мая. Также с 30 апреля на 1 мая будут разведены мосты по Неве, Большой и Малой Неве.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, в Санкт-Петербурге 1 мая будет отмечаться онлайн. Митинги и шествия в этом году решено отменить по всей стране, дабы не усугубить ситуацию с распространением инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пушкине автобус переехал женщину
Карта распространения коронавируса в Карелии: В каких городах и на каких улицах выявлены зараженные
Стало известно, где в Ленобласти найдены новые случаи коронавируса
Полное перекрытие КАД перенесено из-за погодных условий в Санкт-Петербурге
При пожаре на проспекте Маршала Блюхера обгорел 53-летний мужчина
Для борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге выделено еще 781,4 миллионов рублей
Названо количество зараженных коронавирусом, которые находятся на ИВЛ в Санкт-Петербурге
Бесплатное тестирование на коронавирус на дому появилось в Санкт-Петербурге
Эрмитаж стал самым посещаемым музеем страны
Академик РАН уточнил, когда Санкт-Петербург может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом
В Санкт-Петербурге больше 250 медиков заразились коронавирусом
Военные самолеты и вертолеты летали в небе над Петербургом
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в четверг 30 апреля 2020 года
Замдиректора «Детского мира» развращал 13-летнюю девочку, снимая секс с ней на видео
Пикалево и поселок Первомайское в Ленобласти закрыли на карантин
В Ленобласти назвали победителей конкурса «Ленинградский садовод»
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года составило 2 человека
Для медиков закупят 750 тысяч комплектов средств защиты в Санкт-Петербурге
В Карелии двое медиков и 10 жителей заболели коронавирусом, трое умерли от внебольничной пневмонии
Мосты не будут разводить с 1 на 2 мая 2020 года в Санкт-Петербурге