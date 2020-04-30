Мосты не будут разводить с 1 на 2 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в ночь с 1 на 2 мая 2020 года не будут разводиться мосты. Об этом в четверг, 30 апреля 2020 года, сообщили в администрации города. Отмена разводки связана с праздником весны и труда.
- Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, - отметили в «Мостотресте».
К обычному графику разводки мосты вернутся снова в ночь на 2 мая. Также с 30 апреля на 1 мая будут разведены мосты по Неве, Большой и Малой Неве.
В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, в Санкт-Петербурге 1 мая будет отмечаться онлайн. Митинги и шествия в этом году решено отменить по всей стране, дабы не усугубить ситуацию с распространением инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU