Мосты не будут разводить с 1 на 2 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

30 Апр 2020 2020-04-30T13:06:18+03:00

В ночь с 1 на 2 мая 2020 года мосты в Санкт-Петербурге разводиться не будут Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге в ночь с 1 на 2 мая 2020 года не будут разводиться мосты. Об этом в четверг, 30 апреля 2020 года, сообщили в администрации города. Отмена разводки связана с праздником весны и труда.

- Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, - отметили в «Мостотресте».

К обычному графику разводки мосты вернутся снова в ночь на 2 мая. Также с 30 апреля на 1 мая будут разведены мосты по Неве, Большой и Малой Неве.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, в Санкт-Петербурге 1 мая будет отмечаться онлайн. Митинги и шествия в этом году решено отменить по всей стране, дабы не усугубить ситуацию с распространением инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU