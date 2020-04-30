В Карелии двое медиков и 10 жителей заболели коронавирусом, трое умерли от внебольничной пневмонии
Карелия, хоть и самый благополучный на северо-западе регион по коронавирусу, но новые заболевшие есть и здесь. По состоянию на 30 апреля в республике выявлены еще 11 человек с COVID-19.
- 8 новых подтвержденных случаев коронавируса в Карелии за минувшие сутки. Заболевшие – в таких городах, как Петрозаводск, Сегежа и Кемь. 1 человек выздоровел, это житель Петрозаводска, - сообщает республиканский Оперативный штаб.
По состоянию на утро в регионе было зафиксировано 74 случая коронавирусной инфекции, однако уже к обеду стало известно о еще трех заболевших. Причем двое из них – медработники. Это фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения из Сегежи. Третьей стала пациентка, госпитализированная с другим заболеванием, также из Сегежского района.
Кроме того, за сутки в больницы Карелии попали 14 человек с внебольничной пневмонией. Трое из ранее заболевших умерли. Коронавирус у них не подтвержден.
Всего в республике, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 265 пациентов, 38 из которых скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU