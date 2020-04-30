2020-04-30T13:22:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Карелии двое медиков и 10 жителей заболели коронавирусом, трое умерли от внебольничной пневмонии

Новые данные по республике на 30 апреля привел региональный Оперштаб
Петр КИБЕР
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В Карелии еще 11 случаев коронавируса и 3 смертельных исхода от пневмонии.В Карелии еще 11 случаев коронавируса и 3 смертельных исхода от пневмонии.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Карелия, хоть и самый благополучный на северо-западе регион по коронавирусу, но новые заболевшие есть и здесь. По состоянию на 30 апреля в республике выявлены еще 11 человек с COVID-19.

- 8 новых подтвержденных случаев коронавируса в Карелии за минувшие сутки. Заболевшие – в таких городах, как Петрозаводск, Сегежа и Кемь. 1 человек выздоровел, это житель Петрозаводска, - сообщает республиканский Оперативный штаб.

По состоянию на утро в регионе было зафиксировано 74 случая коронавирусной инфекции, однако уже к обеду стало известно о еще трех заболевших. Причем двое из них – медработники. Это фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения из Сегежи. Третьей стала пациентка, госпитализированная с другим заболеванием, также из Сегежского района.

Кроме того, за сутки в больницы Карелии попали 14 человек с внебольничной пневмонией. Трое из ранее заболевших умерли. Коронавирус у них не подтвержден.

Всего в республике, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 265 пациентов, 38 из которых скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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