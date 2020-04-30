2020-04-30T13:23:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Для медиков закупят 750 тысяч комплектов средств защиты в Санкт-Петербурге

На комбинезоны и маски, а также оборудование выделено более 1,7 миллиарда рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург закупит 750 тысяч защитных комплектов для врачей на 1,7 миллиардов рублейПетербург закупит 750 тысяч защитных комплектов для врачей на 1,7 миллиардов рублейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге для медицинского персонала закупят 750 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты. Также планируется закупить 250 кислородных концентраторов, увлажнителей кислорода, для оснащения медицинских учреждений города в соответствии с минимальными требованиями к медицинской деятельности по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в четверг, 30 апреля 2020 года.

- Деньги на закупку средств индивидуальной защиты и кислородных концентраторов в размере более 1,7 миллиарда рублей выделены из средств резервного фонда правительства Санкт-Петербурга, - рассказали в Смольном.

Напомним, что в Санкт-Петербурге продлили нерабочие дни в связи с коронавирусом до 11 мая 2020 года включительно. Это значит, что все меры режима самоизоляции сохраняются. Однако есть и изменения. Так, разрешено открыться магазинам, торгующим семенами и удобрениями. Также пенсионерам старше 65 лет позволено выйти на улицу, но только для того, чтобы отправиться на дачу. Ради этого им даже частично восстановили льготный проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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