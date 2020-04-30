2020-04-30T13:30:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года составило 2 человека

Мы собрали последние новости об умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще два человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 годаЕще два человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано еще 336 случаев заражения COVID-19. Также число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года выросло на 2 человека. Эту информацию подтвердили в комитете здравоохранения Северной столицы.

- Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, - рассказали в комитете.

Жертвами коронавируса стали мужчина 80 лет и женщина 98 лет. Оба скончались в СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Пациенты имели ряд хронических заболеваний, один страдал онкологией. Основным заболеванием в обоих случаях признана новая коронавирусная инфекция.

Так, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксирован 31 летальный случай от коронавируса. Всего в городе 4062 зараженных, их них 779 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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