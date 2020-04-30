В Ленобласти назвали победителей конкурса «Ленинградский садовод»

30 Апр 2020 2020-04-30T13:31:01+03:00

Призы получат 9 конкурсантов, по три в каждой категории

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В Ленинградской области подвели итоги конкурса #ленинградскийсадовод, в рамках которого жители региона присылали фотографии, посвященные подготовке к грядущему дачному сезону. Всего было по три призовых места в трех категориях. И теперь имена победителей названы!

- В номинации «Самый ухоженный» победителями стали работы Светланы Коваленко @vitaminka124 «Бабулина рассада», Валерии @larapallna «Полив огорода» и Ольги Трофимовой @trofimovaolga2007 «Крутые перцы», - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Самыми стильными признаны фотографии Людмилы Антипенко «Прошка и Тимошка присматривают за огородом» (на заглавном снимке – прим.ред.), Ирины Игоши «Огородник» и Татьяны @negalsha.tata «Кто следит за порядком».

В номинации «Самый экзотический» победили снимки Любви Рыбаковой «Карапуз», Ксении Соколовой «Агро-дизайнеры» и пользователя MILL @millka_life «Аграрное становление».

Отметим, что сам конкурс проходил с 20 по 27 апреля. В нем приняли участие сотни жителей Ленинградской области, которые размещали в соцсетях фото рассады, саженцев, экзотических растений и грядок.

Победители, которых выбрало авторитетное жюри, получат ценные призы к дачному сезону. А всем финалистам конкурса вручат сувениры от компаний-производителей из Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU