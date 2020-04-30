Пикалево и поселок Первомайское в Ленобласти закрыли на карантин
Еще два населенных пункта Ленинградской области ушли на карантин. 30 апреля глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение, которым в городе Пикалево Бокситогорского района и поселке Первомайское Выборгского района вводится особый, карантинный режим.
- На основании главного санитарного врача Ленобласти, для нераспространения коронавирусной инфекции, с 30 апреля приостановить деятельность предприятий общественного питания, в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой заказов, - говорится в тексте постановления.
Работать разрешено лишь столовым на предприятиях, где питаются сотрудники.
Жители Пикалево и Первомайского теперь обязаны соблюдать режим самоизоляции. Им разрешается поход в ближайший магазин, прогулка с домашним животным не далее чем в ста метрах от дома и вынос мусора до ближайшей помойки.
В населенном пункте люд обязаны держать дистанцию в 1,5-2 метра между собой.
Вместе с этим ограничивается движение транспорта. Транзитные машины обязаны проезжать Пикалево и Первомайский не останавливаясь. Исключение лишь для служб, доставки товаров и местных жителей.
Власти населенных пунктов обязали проводить ежедневную дезинфекцию.
Новые меры вызваны вспышками коронавируса в Пикалево и Первомайском.
ИСТОЧНИК KP.RU