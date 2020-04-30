Пикалево и поселок Первомайское в Ленобласти закрыли на карантин

30 Апр 2020 2020-04-30T14:00:00+03:00

В Пикалево и Первомайском введен карантинный режим. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Режим введен с 30 апреля и до особого распоряжения

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Еще два населенных пункта Ленинградской области ушли на карантин. 30 апреля глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение, которым в городе Пикалево Бокситогорского района и поселке Первомайское Выборгского района вводится особый, карантинный режим.

- На основании главного санитарного врача Ленобласти, для нераспространения коронавирусной инфекции, с 30 апреля приостановить деятельность предприятий общественного питания, в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой заказов, - говорится в тексте постановления.

Работать разрешено лишь столовым на предприятиях, где питаются сотрудники.

Жители Пикалево и Первомайского теперь обязаны соблюдать режим самоизоляции. Им разрешается поход в ближайший магазин, прогулка с домашним животным не далее чем в ста метрах от дома и вынос мусора до ближайшей помойки.

В населенном пункте люд обязаны держать дистанцию в 1,5-2 метра между собой.

Вместе с этим ограничивается движение транспорта. Транзитные машины обязаны проезжать Пикалево и Первомайский не останавливаясь. Исключение лишь для служб, доставки товаров и местных жителей.

Власти населенных пунктов обязали проводить ежедневную дезинфекцию.

Новые меры вызваны вспышками коронавируса в Пикалево и Первомайском.

ИСТОЧНИК KP.RU