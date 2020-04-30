2020-04-30T13:59:00+03:00
Происшествия

Замдиректора «Детского мира» развращал 13-летнюю девочку, снимая секс с ней на видео

Мужчина уверял петербуржскую школьницу, что является «охотником за маньяками»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге "охотник на маньяков" развращал девочку, снимая с ней порноВ Петербурге "охотник на маньяков" развращал девочку, снимая с ней порноФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге по подозрении в педофилии задержан 31-летний мужчина, работающий заместителем генерального директора магазина «Детский мир». Как стало известно в четверг, 30 апреля 2020, его изобличили в том, что он развращал 13-летнюю девочку, а также снял на видео то, как он занимается с ней сексуальными утехами.

- 28 апреля в полицию обратилась 33-летняя мать девочки, которая рассказала, что 1 ноября 2019 неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в

отношении ее дочери, которой на тот момент было 13 лет. Все произошло в квартире дома 111/1 по Ленинскому проспекту, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция начала расследование и выяснила, что некий мужчина начал писать в социальной сети девочке с августа 2019 года под аккаунтом «Филипп Сорокин» и представлялся «Марком». Инкогнито говорил, что является «охотником за маньяками» и просил школьницу прислать ему обнаженные фотографии для своего «дела», мол, ловить маньяков на живца. Девочка так и делала до октября 2019 года, высылая неизвестному фото и видео интимного характера.

В октябре «Марк» уговорил девочку встретиться в квартире для полового акта, который снял на видео. Вплоть до 23 апреля 2020 года школьница продолжала слать мужчине фото, однако после того, как он попросил снова встретиться, рассказала все маме.

Мужчина был задержан по месту жительства, в городе Красный Бор, Ленинградской области. Сейчас "охотник на маньяков" находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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