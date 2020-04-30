КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в четверг 30 апреля 2020 года
Огромная пробка собралась на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге в четверг, 30 апреля 2020 года. Затор образовался на внутреннем кольце КАД на севере города. Отмечается, что это рекордно длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.
- На 13:30 часов дня 30 апреля на внутренней стороне КАД от Комендантского проспекта до проспекта Культуры образовалась рекордно длинная пробка длинной в 15,2 километров, - говорится в данных сервиса «Яндекс».
Причиной такого большого затора стали ремонтные работы на кольцевой автодороге, а также множественные ДТП, которые произошли еще утром в четверг.
Также на внешней стороне КАД еще утром образовались пробки. Затор растянулся по внутреннему кольцу от развязки с Парашютной улицей до пересечения КАД с проспектом Энгельса и чуть дальше, до Бугров. Общая длина затора составила 12 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU