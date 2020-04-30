КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в четверг 30 апреля 2020 года

30 Апр 2020 2020-04-30T14:26:35+03:00

Затор растянулся на 15,2 километров от Комендантского проспекта до проспекта Культуры

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Огромная пробка собралась на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге в четверг, 30 апреля 2020 года. Затор образовался на внутреннем кольце КАД на севере города. Отмечается, что это рекордно длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.

- На 13:30 часов дня 30 апреля на внутренней стороне КАД от Комендантского проспекта до проспекта Культуры образовалась рекордно длинная пробка длинной в 15,2 километров, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Причиной такого большого затора стали ремонтные работы на кольцевой автодороге, а также множественные ДТП, которые произошли еще утром в четверг.

Также на внешней стороне КАД еще утром образовались пробки. Затор растянулся по внутреннему кольцу от развязки с Парашютной улицей до пересечения КАД с проспектом Энгельса и чуть дальше, до Бугров. Общая длина затора составила 12 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU