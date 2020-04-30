Военные самолеты и вертолеты летали в небе над Петербургом
Десятки военных вертолетов и самолетов летали утром 30 апреля в небе над Петербургом. В затихшем на самоизоляции городе гул двигателей крылатых машин был особенно хорошо заметен. Удивленные и восхищенные горожане снимали происходящее на видео.
- Репетиция в воздухе. Красиво летят, - пишут в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы событий.
Как верно подметили пользователи соцсетей, боевые вертолеты Ми-28Н, самолеты военно-транспортной авиации и штурмовики летали над Петербургом не просто так. Пилоты отрабатывали прохождение торжественным строем, в котором они пойдут авиационным парадом на 9 мая.
Большая часть мероприятий ко Дню Победы из-за коронавируса будет отменена, но парад военных самолетов и вертолетов, а также вечерний салют остались в программе праздника.
А все остальные торжества, включая шествие ветеранов, акцию «Бессмертный полк» и концерт на Дворцовой площади, отложили на более позднее время.
Над Петербургом летала боевая авиация.Видео: vk.com/unreleased_dtp / Николай Пахомов
ИСТОЧНИК KP.RU