Военные самолеты и вертолеты летали в небе над Петербургом

30 Апр 2020 2020-04-30T14:28:24+03:00

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Десятки военных вертолетов и самолетов летали утром 30 апреля в небе над Петербургом. В затихшем на самоизоляции городе гул двигателей крылатых машин был особенно хорошо заметен. Удивленные и восхищенные горожане снимали происходящее на видео.

- Репетиция в воздухе. Красиво летят, - пишут в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы событий.

Как верно подметили пользователи соцсетей, боевые вертолеты Ми-28Н, самолеты военно-транспортной авиации и штурмовики летали над Петербургом не просто так. Пилоты отрабатывали прохождение торжественным строем, в котором они пойдут авиационным парадом на 9 мая.

Большая часть мероприятий ко Дню Победы из-за коронавируса будет отменена, но парад военных самолетов и вертолетов, а также вечерний салют остались в программе праздника.

А все остальные торжества, включая шествие ветеранов, акцию «Бессмертный полк» и концерт на Дворцовой площади, отложили на более позднее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/776376" frameborder="0"></iframe> Над Петербургом летала боевая авиация.Видео: vk.com/unreleased_dtp / Николай Пахомов

ИСТОЧНИК KP.RU