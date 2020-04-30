2020-04-30T14:28:24+03:00
Общество

Военные самолеты и вертолеты летали в небе над Петербургом

Десятки боевых машин прошли строем над городом [видео]
Петр КИБЕР
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Над Петербургом летали самолеты и вертолеты. Фото: vk.com/unreleased_dtp / Николай ПахомовНад Петербургом летали самолеты и вертолеты. Фото: vk.com/unreleased_dtp / Николай Пахомов
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Десятки военных вертолетов и самолетов летали утром 30 апреля в небе над Петербургом. В затихшем на самоизоляции городе гул двигателей крылатых машин был особенно хорошо заметен. Удивленные и восхищенные горожане снимали происходящее на видео.

- Репетиция в воздухе. Красиво летят, - пишут в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы событий.

Как верно подметили пользователи соцсетей, боевые вертолеты Ми-28Н, самолеты военно-транспортной авиации и штурмовики летали над Петербургом не просто так. Пилоты отрабатывали прохождение торжественным строем, в котором они пойдут авиационным парадом на 9 мая.

Большая часть мероприятий ко Дню Победы из-за коронавируса будет отменена, но парад военных самолетов и вертолетов, а также вечерний салют остались в программе праздника.

А все остальные торжества, включая шествие ветеранов, акцию «Бессмертный полк» и концерт на Дворцовой площади, отложили на более позднее время.

Над Петербургом летала боевая авиация.Видео: vk.com/unreleased_dtp / Николай Пахомов

ИСТОЧНИК KP.RU

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