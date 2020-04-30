Академик РАН уточнил, когда Санкт-Петербург может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T15:10:01+03:00

По словам руководителя рабочей группы по противодействию COVID-19 Евгения Шляхто, многое будет зависеть от того, как город переживет майские праздники

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Отмены режима самоизоляции гостям и жителям Санкт-Петербурга, похоже, придется еще немного подождать. Учитывая нынешние темы заболеваемости и уровень самоизоляции, город может выйти на плато к середине мая. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил журналистам академик РАН, руководитель городской межведомственной комиссии по противодействию COVID-19 Евгений Шляхто.

- Надеемся пережить майские праздники и выйти после них на стабилизацию, - констатировал Шляхто. - Важно помнить: мы не должны доводить до того, что полиция и армия будет нас встречать на дороге и заниматься нашим воспитанием. Четко сказано: есть два пути выхода из кризиса – это изоляция и увеличение тестирования.

Напомним: на 30 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4 062 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, причем 336 из них выявили за истекшие сутки. 31 человек скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU