Академик РАН уточнил, когда Санкт-Петербург может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом
Отмены режима самоизоляции гостям и жителям Санкт-Петербурга, похоже, придется еще немного подождать. Учитывая нынешние темы заболеваемости и уровень самоизоляции, город может выйти на плато к середине мая. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил журналистам академик РАН, руководитель городской межведомственной комиссии по противодействию COVID-19 Евгений Шляхто.
- Надеемся пережить майские праздники и выйти после них на стабилизацию, - констатировал Шляхто. - Важно помнить: мы не должны доводить до того, что полиция и армия будет нас встречать на дороге и заниматься нашим воспитанием. Четко сказано: есть два пути выхода из кризиса – это изоляция и увеличение тестирования.
Напомним: на 30 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4 062 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, причем 336 из них выявили за истекшие сутки. 31 человек скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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