Бесплатное тестирование на коронавирус на дому появилось в Санкт-Петербурге
Жители Санкт-Петербурга смогут пройти обследование на коронавирус не выходя из дома. Как стало известно в четверг, 30 апреля 2020 года, сервис «Яндекс» совместно с лабораторной службой «Ситилаб» запустил бесплатное тестирование для горожан всех возрастов.
- Тестирование проходит на дому: медицинский работник приезжает на машине проекта «Помощь рядом», берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию. Результат теста приходит на электронную почту в течение нескольких дней, - рассказали организаторы.
Все медицинские работники ездят на вызовы в защитной одежде, а в машинах стоит специальный экран, который отделяет их от водителей для безопасности.
Сотрудники лаборатории могут обрабатывать несколько сотен тестов в день, поэтому на сайте проекта установлен лимит на количество заявок. Лимит обновляется регулярно в течение дня. Каждый день система анализирует все заявки и количество тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по географическим зонам доставки с учетом возраста людей и времени подачи заявки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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