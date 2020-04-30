2020-04-30T15:12:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Бесплатное тестирование на коронавирус на дому появилось в Санкт-Петербурге

Результат теста приходит на электронную почту в течение нескольких дней
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появилось бесплатное тестирование на коронавирус на дому / Фото: ЯндексВ Петербурге появилось бесплатное тестирование на коронавирус на дому / Фото: Яндекс
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Жители Санкт-Петербурга смогут пройти обследование на коронавирус не выходя из дома. Как стало известно в четверг, 30 апреля 2020 года, сервис «Яндекс» совместно с лабораторной службой «Ситилаб» запустил бесплатное тестирование для горожан всех возрастов.

- Тестирование проходит на дому: медицинский работник приезжает на машине проекта «Помощь рядом», берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию. Результат теста приходит на электронную почту в течение нескольких дней, - рассказали организаторы.

Все медицинские работники ездят на вызовы в защитной одежде, а в машинах стоит специальный экран, который отделяет их от водителей для безопасности.

Сотрудники лаборатории могут обрабатывать несколько сотен тестов в день, поэтому на сайте проекта установлен лимит на количество заявок. Лимит обновляется регулярно в течение дня. Каждый день система анализирует все заявки и количество тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по географическим зонам доставки с учетом возраста людей и времени подачи заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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