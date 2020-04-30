2020-04-30T15:22:43+03:00
Общество

Названо количество зараженных коронавирусом, которые находятся на ИВЛ в Санкт-Петербурге

Об этом сообщил руководитель рабочей группы по противодействию COVID-19 Евгений Шляхто
Сергей ВОЛЧКОВ
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В реанимации находятся 54 человека с новым коронавирусом.В реанимации находятся 54 человека с новым коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге находится под жестким контролем властей и медиков. И результаты налицо: так, смертность от новой инфекции в Северной столице составляет меньше 1 %. Об этом сегодня, 30 апреля, в ходе большой пресс-конференции рассказал журналистам руководитель городской межведомственной комиссии по противодействию COVID-19 Евгений Шляхто.

- За весь период эпидемии скончался 31 человек — то есть, летальность у нас сейчас меньше 1 %, это благоприятный результат, - констатировал Шляхто. - Но тяжелых случаев больше: около 3 % зараженных 0 54 человека - находятся в реанимации и на искусственной вентиляции легких.

Огорчает медиков и статистика по ОРВИ и внебольничным пневмониям: всего за сутки в городские стационары поступил 361 пациент с подобным диагнозом. Более 100 зараженных «подключены» к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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