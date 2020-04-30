Для борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге выделено еще 781,4 миллионов рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T15:27:21+03:00

Деньги пойдут на оборудование больниц и средства защиты для медиков

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В Санкт-Петербурге выделено дополнительное федеральное финансирование для борьбы с коронавирусом. В четверг, 30 апреля, Смольный сообщил, что по ходатайству губернатора Александра Беглова для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой инфекцией поступит еще 781,4 миллиона рублей.

- Эти средства будут направлены на оснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и модернизируемого коечного фонда государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, а также на обеспечение этих учреждений системой централизованного снабжения кислородом, - отметили в администрации города.

Кроме того, часть средств будет потрачена на покупку медикам средств индивидуальной зашиты.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге для медицинского персонала закупят 750 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты. Также планируется закупить 250 кислородных концентраторов. На это выделено более 1,7 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU