2020-04-30T15:30:30+03:00
Происшествия

При пожаре на проспекте Маршала Блюхера обгорел 53-летний мужчина

Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе
Петр КИБЕР
Поделиться:
Пожарные спасли из огня мужчину.Пожарные спасли из огня мужчину.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Серьезный пожар произошел днем 30 апреля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В семиэтажном жилом доме на проспекте Маршала Блюхера полыхала двухкомнатная квартира. На место ЧП были вызваны пожарные.

- В 12:53 в дежурную часть противопожарной службы поступило сообщение о возгорании по адресу: пр. Маршала Блюхера дом 50, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место спасатели увидели, что огонь выбивается из окон на четвертом этаже семиэтажного жилого дома .Бойцы двух спасательных отрядов поднялись в квартиру, где на кухне полыхала обстановка.

И хоть площадь возгорания составила всего один квадратный метр, хозяин жилья серьезно пострадал.

53-летнего мужчину передали медикам с ожогами верхних дыхательных путей, 12-процентным ожогом тела третьей степени. Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пушкине автобус переехал женщину
Карта распространения коронавируса в Карелии: В каких городах и на каких улицах выявлены зараженные
Стало известно, где в Ленобласти найдены новые случаи коронавируса
Полное перекрытие КАД перенесено из-за погодных условий в Санкт-Петербурге
При пожаре на проспекте Маршала Блюхера обгорел 53-летний мужчина
Для борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге выделено еще 781,4 миллионов рублей
Названо количество зараженных коронавирусом, которые находятся на ИВЛ в Санкт-Петербурге
Бесплатное тестирование на коронавирус на дому появилось в Санкт-Петербурге
Эрмитаж стал самым посещаемым музеем страны
Академик РАН уточнил, когда Санкт-Петербург может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом
В Санкт-Петербурге больше 250 медиков заразились коронавирусом
Военные самолеты и вертолеты летали в небе над Петербургом
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в четверг 30 апреля 2020 года
Замдиректора «Детского мира» развращал 13-летнюю девочку, снимая секс с ней на видео
Пикалево и поселок Первомайское в Ленобласти закрыли на карантин
В Ленобласти назвали победителей конкурса «Ленинградский садовод»
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года составило 2 человека
Для медиков закупят 750 тысяч комплектов средств защиты в Санкт-Петербурге
В Карелии двое медиков и 10 жителей заболели коронавирусом, трое умерли от внебольничной пневмонии
Мосты не будут разводить с 1 на 2 мая 2020 года в Санкт-Петербурге