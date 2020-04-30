При пожаре на проспекте Маршала Блюхера обгорел 53-летний мужчина

30 Апр 2020 2020-04-30T15:30:30+03:00

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Серьезный пожар произошел днем 30 апреля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В семиэтажном жилом доме на проспекте Маршала Блюхера полыхала двухкомнатная квартира. На место ЧП были вызваны пожарные.

- В 12:53 в дежурную часть противопожарной службы поступило сообщение о возгорании по адресу: пр. Маршала Блюхера дом 50, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место спасатели увидели, что огонь выбивается из окон на четвертом этаже семиэтажного жилого дома .Бойцы двух спасательных отрядов поднялись в квартиру, где на кухне полыхала обстановка.

И хоть площадь возгорания составила всего один квадратный метр, хозяин жилья серьезно пострадал.

53-летнего мужчину передали медикам с ожогами верхних дыхательных путей, 12-процентным ожогом тела третьей степени. Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU