При пожаре на проспекте Маршала Блюхера обгорел 53-летний мужчина
Серьезный пожар произошел днем 30 апреля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В семиэтажном жилом доме на проспекте Маршала Блюхера полыхала двухкомнатная квартира. На место ЧП были вызваны пожарные.
- В 12:53 в дежурную часть противопожарной службы поступило сообщение о возгорании по адресу: пр. Маршала Блюхера дом 50, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Прибывшие на место спасатели увидели, что огонь выбивается из окон на четвертом этаже семиэтажного жилого дома .Бойцы двух спасательных отрядов поднялись в квартиру, где на кухне полыхала обстановка.
И хоть площадь возгорания составила всего один квадратный метр, хозяин жилья серьезно пострадал.
53-летнего мужчину передали медикам с ожогами верхних дыхательных путей, 12-процентным ожогом тела третьей степени. Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Причины пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU