Полное перекрытие КАД перенесено из-за погодных условий в Санкт-Петербурге

30 Апр 2020 2020-04-30T15:41:27+03:00

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На КАД перенесли сроки полного перекрытия съездов на развязке с проспектом Энгельса в Санкт-Петербурге. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия. Так, ранее сообщалось, что съезды будут полностью перекрыты с 8:00 1 мая до 8:00 2 мая 2020 года.

- В связи с ухудшением погодных условий, вызванных осадками и понижением допустимых температур в ночное время суток, генеральной подрядной организацией АО «ВАД» было принято решение о переносе сроков производства работ с полным перекрытием съездов, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Теперь же съезды № 3 и № 9 по направлению из Ленинградской области, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и съезд в обратную сторону в направлении федеральной дороги А-121 «Сортавала» будут полностью перекрыты с 20:00 1 мая до 8:00 2 мая. Съезды № 4 и № 9 будут закрыты с 8:00 3 мая до 8:00 4 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU